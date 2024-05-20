Небензя заявил об отсутствии у Запада способного помочь Украине оружия

Небензя: у Запада нет оружия, способного помочь Украине

У стран Запада нет оружия, которое способно помочь Украине избежать неудач на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил постпред на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

В качестве примера Небензя привел американские дальнобойные ракеты ATACMS, о которых хорошо отзывались перед их отправкой на Украину и которые «сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые [танки] "Леопарды" и "Абрамсы"».

Постпред добавил, что «такая же участь постигнет» обещанные Украине истребители F-16.

В ходе этого заседания Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно.