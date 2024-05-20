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13:56, 20 мая 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанные предметы в небе

Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанные шары в небе

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили два неопознанных предмета в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus 321 в пятницу, 17 мая. По данным источника, экипаж доложил о наблюдении двух шаров белого цвета размером около метра на своем эшелоне полета.

Отмечается, что о произошедшем были оповещены органы противовоздушной обороны. Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее летевший в Красноярск самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. Инцидент случился с летевшим из Хабаровска в Красноярск Boeing 737–800 в субботу, 18 мая. Командир воздушного судна сообщил, что у 35-летнего мужчины случился сердечный приступ и он потерял сознание.

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      Фариза Бацазова
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