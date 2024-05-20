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02:46, 20 мая 2024Из жизни

Политик сделал себе из фекалий усы в стиле Гитлера и завирусился в сети

Кадр: Martin Neumaier / X

В сети завирусились видео, на которых кандидат от Свободной демократической партии Германии облизывает унитазы и обмазывается фекалиями. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Немецкий политик Мартин Ноймайер снял на камеру, как облизывает общественные писсуары в вокзальном туалете, а затем делает то же самое с использованным ершиком, и выложил видео в интернет. В одном из роликов Ноймайер поет запрещенный гимн нацистской Германии и ублажает себя фаллоимитатором. В другом — пародирует Адольфа Гитлера, сделав себе усы из фекалий.

Видео были удалены, однако их цензурированные версии продолжают распространяться по социальным сетям. Представители Свободной демократической партии Германии заявили, что прекращают поддержку Ноймайера в качестве кандидата и инициируют расследование инцидента. «Такое поведение противоречит фундаментальным ценностям и принципам нашей партии», — объяснили они.

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      Алиса Дмитриева
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