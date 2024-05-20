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20:25, 20 мая 2024Путешествия

Поступок пассажирки с ребенком разозлил попутчицу и вызвал споры в сети

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Поступок пассажирки с маленьким ребенком разозлил ее попутчицу в самолете и вызвал споры среди пользователей сети. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам 31-летней путешественницы, им предстояло провести в воздухе всего три часа, однако годовалый ребенок усложнял полет для матери. В связи с этим стюардесса предложила женщине пересесть на ряд, где было два свободных места. Таким образом она смогла бы присматривать за младенцем, не толкая никого локтем.

Однако идея не понравилась попутчице, занимавшей третье кресло в указанном ряду. Она заявила, что намеревалась поспать в полете на трех креслах. В результате в течение всего полета женщина громко высказывала недовольство.

Среди пользователей сети нашлись те, кто поддержал недовольную пассажирку, но большинство юзеров встали на сторону матери. «Это всего лишь трехчасовой перелет, она потерпит», «Она же не покупала эти места, зачем поднимать шум?», «Никто не может гарантировать, что соседние места останутся свободными», — отметили пользователи форума.

Ранее другая пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла среди попутчиков сумасшедшей. Историей поделился пользователь форума Reddit.

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      Марк Успенский
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