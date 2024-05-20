Появились подробности группового изнасилования туристки на курорте Европы

На курорте Европы 19-летнюю британскую туристку изнасиловали в кладовой бара на морозильной камере. Такие подробности произошедшего появились в распоряжении Daily Mail.

Также таблоиду стало известно, что изнасилование было групповым — друзья преступника не просто снимали происходившее на камеру, а непосредственно принимали участие в преступлении. Предполагается, что все три насильника работали в одном баре, однако официально оформлен там только один.

Об инциденте стало известно 19 мая. Тогда сообщалось, что менеджер бара S'illot на Майорке, Испания, напоил туристку алкоголем и изнасиловал ее на глазах друзей.