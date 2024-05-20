Телеканал Press TV обнародовал первое видео с места падения вертолета Раиси

В сети появилось первое видео с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Ролик опубликовал телеканал Press TV.

На снятых с беспилотника кадрах запечатлен оторвавшийся хвост воздушного судна, а также выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал, что вертолет иранского лидера обнаружили в 30 километрах от поселка Тавал. По предварительным данным, вертолет потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники, упал на горе и загорелся.

Никто из пассажиров вертолета, включая Эбрахима Раиси, не выжил.