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06:56, 20 мая 2024Мир

Появилось первое видео с места крушения вертолета президента Ирана

Телеканал Press TV обнародовал первое видео с места падения вертолета Раиси

Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA/WANA / Reuters

В сети появилось первое видео с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Ролик опубликовал телеканал Press TV.

На снятых с беспилотника кадрах запечатлен оторвавшийся хвост воздушного судна, а также выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал, что вертолет иранского лидера обнаружили в 30 километрах от поселка Тавал. По предварительным данным, вертолет потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники, упал на горе и загорелся.

Никто из пассажиров вертолета, включая Эбрахима Раиси, не выжил.

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      Марина Совина
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