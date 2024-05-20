Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:42, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам предрекли появление нового вида кибермошенничества

Стрельцов: мошенники научились создавать гиперреалистичные видео и аудио

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники научились создавать гиперреалистичные видео- и аудиозаписи, из-за чего их атаки становятся сложно распознаваемыми, сообщил директор по развитию бизнеса «Перфоманс Лаб» Денис Стрельцов. В беседе с «Лентой.ру» специалист предрек новый способ мошенничества и рассказал о вариантах защиты.

«Современное киберпространство переживает настоящий бум мошенничества, причем преступники осваивают новейшие технологии быстрее, чем когда-либо прежде: от фишинговых атак, использующих искусственный интеллект (ИИ) для создания убедительных поддельных сообщений, до сложных схем социальной инженерии», — поделился Стрельцов.

Масштаб и изобретательность современных кибератак требуют от бизнеса и частных лиц повышенной бдительности и готовности к защите своих данных

Денис Стрельцовдиректор по развитию бизнеса «Перфоманс Лаб»

Социальная инженерия в тактиках мошенников

Одной из наиболее распространенных тактик мошенников, по словам эксперта, является использование социальной инженерии, которая достигла нового уровня благодаря развитию ИИ и блокчейн-технологий.

«Теперь мошенники могут создавать гиперреалистичные видео- и аудиозаписи, из-за чего их атаки становятся сложно распознаваемыми. Например, одна из схем мошенничества — это взлом Telegram, подделка голоса пользователя с помощью ИИ, генерация видео-кружка с лицом — все это для выманивания денег у людей из списка контактов. Защититься от таких атак можно с помощью двухфакторной авторизации и облачного пароля», — рассказал он.

Стрельцов отметил, что фишинговые атаки с элементами социальной инженерии становятся все более убедительными.

«Для их реализации злоумышленники проводят тщательный анализ "жертвы" для создания персонализированных и максимально правдоподобных сообщений», — добавил он.

Выманивание конфиденциальной информации

Также специалист сообщил, что преступники выманивают не только денежные средства, но и конфиденциальную информацию.

Всем известны случаи мошеннических звонков, когда звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка или государственной организации. Для того чтобы обезопасить себя, вы всегда можете перезвонить на горячую линию этой организации и уточнить, действительно ли к вам есть вопросы

Денис Стрельцовдиректор по развитию бизнеса «Перфоманс Лаб»

«Один из самых распространенных методов утечки данных — создание фейковых аккаунтов руководителей компаний в Telegram для запроса конфиденциальных данных у сотрудников. Получатели таких сообщений думают, что им пишет руководство, и предоставляют все, что у них запросили. Таким образом, мошенники получают доступ к коммерческой информации, а иногда и данным, критически значимым для безопасности всей компании. Чтобы противостоять угрозам, компании должны развивать системы кибербезопасности. Современные ИТ-решения, такие как обезличивание данных, — первостепенные меры защиты», — поделился Стрельцов.

Материалы по теме:
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году. Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году.Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
23 апреля 2024
Что делать, если потерял паспорт? Инструкция, как восстановить документ, сколько это стоит в 2024 году
Что делать, если потерял паспорт?Инструкция, как восстановить документ, сколько это стоит в 2024 году
15 мая 2024

По мнению эксперта, все идет к тому, что пользователи соцсетей будут получать звонки, где с ними будут общаться их фейковые родственники, сгенерированные ИИ, просить деньги, и невозможно будет проверить онлайн — общение происходит с живым человеком или с роботом.

«Против этого нет противоядия. Технологии ИИ позволяют аккумулировать персональные данные о "жертве", обучаться, улучшать алгоритмы. В этом плане нужно аккуратно вести соцсети, давать информацию о себе в открытых источниках, потому что это может быть использовано против вас», — высказался он.

Способы защиты от утечки данных в сети

Стрельцов отметил, что базовый принцип, на котором строится информационная безопасность: инструменты атаки всегда находятся на шаг впереди инструментов защиты. Тем не менее компании могут сделать так, чтобы этот пробел между инструментом атаки и инструментом защиты был как можно меньше.

«Что вы можете сделать уже сейчас: убрать персональные данные из тех участков бизнеса, где этих персональных данных быть не должно, например, из тестовых сред разработки. Просто удалить эти данные нельзя, потому что это повлияет на работоспособность компании и на ее гибкость в вопросах качества. Соответственно, убирать информацию нужно правильным образом, соблюдая определенные условия», — посоветовал он.

На уровне простых обывателей есть несколько вариантов защиты своих персональных данных. Во-первых, можно заплатить за то, чтобы данные не высвечивались там, где их могут найти. Во-вторых, есть ИТ решения по обезличиванию данных, которые компании начинают применять в своей работе

Денис Стрельцовдиректор по развитию бизнеса «Перфоманс Лаб»

По словам специалиста, сейчас пользователи не понимают опасности утечек данных до конца.

«Чем быстрее к ним придет осознание, что персональные данные — это как оставить паспорт на улице, тем быстрее они станут требовать от провайдеров деперсонализацию и смогут минимизировать риски утечек, защищая себя», — заключил он.

Материалы по теме:
Харизматичному аферисту удавалось годами обманывать миллионеров. Почему они ему верили и отдавали свои деньги?
Харизматичному аферисту удавалось годами обманывать миллионеров.Почему они ему верили и отдавали свои деньги?
1 апреля 2024
ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей
ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей
8 апреля 2024

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками Центробанка (ЦБ) России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.

Специалист рассказала, что для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Иностранец совратил трех подростков и попал под следствие

      Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

      Жительница рассказала о моменте обстреле Шебекино со стороны ВСУ

      Российский адвокат получил 3,5 года за имитацию стрельбы по мемориалу

      В России назвали регионы-лидеры по динамике зарплат

      В Госдуме состоится публичное обсуждение налоговой реформы

      Жена ветерана рассказала о десятилетних попытках встать в очередь на жилье

      Российский военный отказался участвовать в СВО и получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше