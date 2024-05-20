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12:52, 20 мая 2024Силовые структуры

Промышляющий на улицах Москвы карманник попал на видео

В Москве арестован карманник, обокравший пятерых жителей города

Промышляющий на улицах Москвы 33-летний карманник попал на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как злоумышленник совершил три ограбления. Одному из потерпевших он показал боевые приемы, ко второму подъехал на автомобиле и стал хвалить его кроссовки и сумку, а затем уехал на авто. Третья пострадавшая — девушка из ночного клуба. Злоумышленник брал ее за руку и вплотную прижимался.

По данным прокуратуры, мужчина приехал в столицу и занимался кражей телефонов из одежды горожан. Он подходил или подъезжал на автомобиле к незнакомым гражданам и начинал общение, в процессе которого залезал в их карманы и похищал телефоны. Таким образом от его действий пострадали пять человек.

В результате мужчину задержали, и суд арестовал его. Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве двое злоумышленников 30 и 39 лет напали на женщину и украли у нее сумку с 7,5 миллиона рублей. Момент ограбления попал на видео.

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      Анна Габай
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