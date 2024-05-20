Силовые структуры
Ревнивый россиянин устроил расправу над бывшей возлюбленной
В Екатеринбурге россиянина задержали за расправу над бывшей сожительницей
В Екатеринбурге россиянин предстанет перед судом за расправу над бывшей сожительницей. Об этом в понедельник, 20 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 18 мая обвиняемый на почве ревности напал на возлюбленную и нанес ей несколько ножевых ранений. Травмы оказались не совместимы с жизнью. Сбежавшего с места ЧП ревнивца вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина частично признал свою вину. На время следствия обвиняемый отправится в СИЗО.
16 мая сообщалось, что в ЛНР россиянка удушила мужа шнурком от обуви и получила восемь лет колонии.