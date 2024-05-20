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17:16, 20 мая 2024Силовые структуры

Ревнивый россиянин устроил расправу над бывшей возлюбленной

В Екатеринбурге россиянина задержали за расправу над бывшей сожительницей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Екатеринбурге россиянин предстанет перед судом за расправу над бывшей сожительницей. Об этом в понедельник, 20 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 мая обвиняемый на почве ревности напал на возлюбленную и нанес ей несколько ножевых ранений. Травмы оказались не совместимы с жизнью. Сбежавшего с места ЧП ревнивца вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина частично признал свою вину. На время следствия обвиняемый отправится в СИЗО.

16 мая сообщалось, что в ЛНР россиянка удушила мужа шнурком от обуви и получила восемь лет колонии.

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      Владимир Седов
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