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16:33, 20 мая 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способ определить ненатуральный мед

Пчеловод Моторина: слишком приторный вкус говорит о низком качестве меда

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Для того чтобы отличить качественный мед от некачественного, нужно к нему присмотреться и принюхаться, посоветовала пчеловод Наталия Моторина. Проверенный способ определить ненатуральный и испорченный мед она подсказала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Моториной, если в меде есть пена и пузырьки, это свидетельствует о брожении, а значит, его переплавляли с добавлением воды. Мутный мед, с волнами, потеками, пятнами тоже является ненатуральным. О низком качестве и добавках говорят слишком слабый, едва уловимый запах и слишком приторный вкус — последнее, уточнила пчеловод, означает, что в мед добавили сироп. «Жидкий мед в зимнее время. Выгонка заканчивается осенью, и за несколько месяцев натуральный продукт обязан кристаллизоваться», — добавила она.

Хранить мед, продолжила Моторина, можно в темном месте при температуре 16-20 градусов в герметично закрытых стеклянных банках, глиняных горшках, березовых бочонках, промазанных подсолнечным маслом или воском. В металлической посуде быстро начнется окисление, а самыми опасными считаются емкости из алюминия и меди — мед при взаимодействии с ними может образовывать ядовитые соединения.

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      Александра Лисица
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