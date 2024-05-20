Россиянин дважды пытался совершить диверсию ради денег на ставки и получил 8 лет

Суд в Петербурге дал 8 лет призывнику, дважды пытавшемуся поджечь релейный шкаф

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении призывника Тимура Кирсанова, который дважды пытался совершить поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге ради денег на ставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Покушение на диверсию») УК РФ, приговорив к восьми годам лишения свободы. Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, осужденный увлекся азартными онлайн-играми и ставками на тотализаторе в период учебы в Военном институте физической культуры, где проходит военную службу по призыву в должности курсанта. Испытывая финансовые трудности, в мае 2023 года Кирсанов нашел в одном из мессенджеров неустановленное лицо, которое пообещало ему выплачивать деньги за поджоги на железной дороге.

Используя полученные от куратора инструкции, мужчина пришел к железнодорожным путям между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова в ночь на 12 мая. Он попытался вскрыть релейный и батарейный шкафы, чтобы в последующем поджечь их, но не смог довести задуманное до конца. Через два дня призывник прибыл к тому же участку железной дороги, прихватив с собой две бутылки с растворителем, и был задержан правоохранительными органами.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).