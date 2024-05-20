Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин дважды пытался совершить диверсию ради денег на ставки и получил 8 лет

Суд в Петербурге дал 8 лет призывнику, дважды пытавшемуся поджечь релейный шкаф

Фото: Marcello Rabozzi / Pixabay

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении призывника Тимура Кирсанова, который дважды пытался совершить поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге ради денег на ставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Покушение на диверсию») УК РФ, приговорив к восьми годам лишения свободы. Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, осужденный увлекся азартными онлайн-играми и ставками на тотализаторе в период учебы в Военном институте физической культуры, где проходит военную службу по призыву в должности курсанта. Испытывая финансовые трудности, в мае 2023 года Кирсанов нашел в одном из мессенджеров неустановленное лицо, которое пообещало ему выплачивать деньги за поджоги на железной дороге.

Используя полученные от куратора инструкции, мужчина пришел к железнодорожным путям между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова в ночь на 12 мая. Он попытался вскрыть релейный и батарейный шкафы, чтобы в последующем поджечь их, но не смог довести задуманное до конца. Через два дня призывник прибыл к тому же участку железной дороги, прихватив с собой две бутылки с растворителем, и был задержан правоохранительными органами.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      Медведев заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

      Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше