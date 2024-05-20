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18:01, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал приятеля обувной ложкой из-за женщины

Житель Подмосковья приревновал знакомую к другу и изнасиловал его обувной ложкой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Серпухове 32-летний мужчина приревновал подругу к их общему 43-летнему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой. Об этом сообщает MK.RU.

По данным ведомства, в майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Они выпивали. Во время застолья подозреваемый приревновал женщину к хозяину квартиры, избил его и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.

Пострадавший обратился в полицию 18 мая. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. До этого он уже был судим за кражу.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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