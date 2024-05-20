Россиянин попался ФСБ на попытке диверсии на оборонном предприятии

В Удмуртии суд арестовал пособника украинского формирования за попытку диверсии

Первомайский районный суд Ижевска арестовал до 19 июля 24-летнего жителя Завьяловского района, обвиняемого в пособничестве при попытке диверсии на местном оборонном предприятии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фигурант дела не возражал против заключения под стражу. Решение принято по ходатайству следственных органов.

Мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Республике Удмуртия. По данным спецслужбы, с февраля по май россиянин стал оказывать содействие участникам украинского военизированного объединения, которое признано в России террористической организацией и запрещено. Обвиняемый предоставил диверсантам орудие преступления для повреждения трансформаторной подстанции оборонного предприятия Ижевска. После задержания в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о содействии диверсионной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

20 мая сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении призывника Тимура Кирсанова, который дважды пытался совершить поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге ради денег на ставки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, первые два года из которых он будет в тюрьме.