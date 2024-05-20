Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин попытался отправить спрятанный в игрушечном сейфе кокаин и попался

В Москве за попытку отправить кокаин в игрушечном сейфе задержан мужчина

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

В Москве задержан 33-летний мужчина, который попытался отправить через курьерскую службу доставки кокаин, спрятанный в игрушечном сейфе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Он арестован.

По данным правоохранителей, фигурант был задержан на Волгоградском проспекте. Он пытался отправить курьерской службой коробку, завернутую в подарочную бумагу. Внутри нее был игрушечный сейф с пакетиком с неизвестным порошком. Полицейские изъяли игрушку и провели исследование порошка. В результате установлено, что это кокаин общей массой около одного грамма.

Затем в квартире задержанного оперативники провели обыск, обнаружили и изъяли подарочные коробки с игрушками внутри, 17 пакетиков с неизвестным веществом и упаковочный материал. Найденное также было отравлено на экспертизу, которая показала, что в части изъятого содержится кокаин общей массой более пяти граммов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      Медведев заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

      Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше