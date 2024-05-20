Россиянин попытался отправить спрятанный в игрушечном сейфе кокаин и попался

В Москве за попытку отправить кокаин в игрушечном сейфе задержан мужчина

В Москве задержан 33-летний мужчина, который попытался отправить через курьерскую службу доставки кокаин, спрятанный в игрушечном сейфе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Он арестован.

По данным правоохранителей, фигурант был задержан на Волгоградском проспекте. Он пытался отправить курьерской службой коробку, завернутую в подарочную бумагу. Внутри нее был игрушечный сейф с пакетиком с неизвестным порошком. Полицейские изъяли игрушку и провели исследование порошка. В результате установлено, что это кокаин общей массой около одного грамма.

Затем в квартире задержанного оперативники провели обыск, обнаружили и изъяли подарочные коробки с игрушками внутри, 17 пакетиков с неизвестным веществом и упаковочный материал. Найденное также было отравлено на экспертизу, которая показала, что в части изъятого содержится кокаин общей массой более пяти граммов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина.