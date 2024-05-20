Россиянин расправился с мешавшей ломать забор пенсионеркой

В Смоленске наркоман расправился с мешавшей ломать забор пенсионеркой

В Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 мая, после употребления наркотиков мужчина впал в состояние психического расстройства. Прогуливаясь, он зашел на частную территорию и принялся ломать забор дома на улице малая Краснофлотская. На шум выбежала хозяйка участка, которая постаралась остановить дебошира. В ответ мужчина принялся избивать женщину руками и палкой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фигурант задержан и следствие намерено ходатайствовать о заключении его в СИЗО на время следствия.

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