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19:19, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с мешавшей ломать забор пенсионеркой

В Смоленске наркоман расправился с мешавшей ломать забор пенсионеркой

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 мая, после употребления наркотиков мужчина впал в состояние психического расстройства. Прогуливаясь, он зашел на частную территорию и принялся ломать забор дома на улице малая Краснофлотская. На шум выбежала хозяйка участка, которая постаралась остановить дебошира. В ответ мужчина принялся избивать женщину руками и палкой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фигурант задержан и следствие намерено ходатайствовать о заключении его в СИЗО на время следствия.

20 мая в Москве суд дал пять лет бодибилдеру за избиение экс-подруги табуреткой.

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      Владимир Седов
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