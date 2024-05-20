Российский бодибилдер избил подругу табуреткой и сел на пять лет в колонию

В Москве суд дал пять лет бодибилдеру Пашину за избиение экс-подруги табуреткой

Хорошевский суд Москвы приговорил бодибилдера Аделя Пашина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за избиение бывшей подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Спортсмен признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

По данным столичной прокуратуры, осенью 2023 года Пашин запер в квартире дома на улице Маршала Соколовского 25-летнюю девушку в ходе бытового конфликта. Он нанес ей множественные удары кулаками и ножкой табурета, угрожая убить. Затем он спрятал ключи от входной двери и отказывался отпускать пленницу. Спустя время Пашин уснул, потерпевшая связалась с подругой, которая помогла ей выйти из квартиры.

Девушку госпитализировали. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. После этого полиция возбудила в отношении тирана уголовное дело. Пашин ранее был судим и во время избиения подруги отбывал условный срок.