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16:13, 9 ноября 2023Россия

Бодибилдер в Москве избил возлюбленную и начал угрожать убийством из-за полиции

В Москве бодибилдер избил возлюбленную и угрожал убийством из-за приезда полиции

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Московский бодибилдер Адель Пашин избил свою возлюбленную Анастасию, а после приезда полиции начал угрожать ей убийством. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

По словам пострадавшей, инцидент произошел у Пашина дома. Анастасия принесла ему стакан воды, а Пашин внезапно накинулся на нее и начал бить по голове, затем несколько раз ударил ножкой стула.

Анастасия написала подруге с просьбой о помощи. Подруга приехала одновременно с полицией и скорой помощью, однако Пашин заставил Анастасию сказать, что все в порядке, угрожая ей при этом убийством. Затем бодибилдер спрятал ключи от квартиры. Анастасии удалось сбежать, когда Пашин уснул.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. По словам адвоката Анастасии, полиция приняла заявление в тот же день, однако там не дали направления на освидетельствование побоев, поэтому пришлось делать это за свой счет.

Ранее в Рославле Смоленской области мужчина жестоко избил палками двух девушек. На опубликованных кадрах видно, как он наносит девушкам удары. Одной из девушек удалось зафиксировать происходящее на камеру.

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      Никита Абрамов
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