Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:57, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»

Жителю Новосибирска дали 25 лет за подготовку к диверсиям по заданию «Азова»

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бабурина задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2022 года. Следствие установило, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков: искал исполнителей и выбирал цели. Его предполагаемый мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от участия и поддержки специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков и их старшего приятеля при попытке диверсии на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Экс-мэра Биробиджана осудили на пять лет условно за злоупотребление полномочиями

      Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»

      В ДНР рассказали об уничтожении группировки ВСУ в Часовом Яре

      Сроки поставок иностранных автозапчастей в Россию резко выросли

      Голландец побывал в российском регионе и назвал топ самых неаппетитных блюд

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Ужаленный скорпионом в яички мужчина подал в суд на отель

      В Госдуме прокомментировали гибель президента Ирана Раиси

      Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше