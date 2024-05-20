Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»

Жителю Новосибирска дали 25 лет за подготовку к диверсиям по заданию «Азова»

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бабурина задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2022 года. Следствие установило, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков: искал исполнителей и выбирал цели. Его предполагаемый мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от участия и поддержки специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков и их старшего приятеля при попытке диверсии на железной дороге.