Россиянка выбросила недоношенного младенца в уличный туалет

РЕН ТВ: жительница Ленобласти выбросила недоношенного младенца в уличный туалет

Жительница Ленинградской области выбросила недоношенного младенца в уличный туалет. Об этом сообщила фельдшеру старшая дочь россиянки, передает источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала пояснил, что женщина находилась на седьмом месяце беременности, на учете не стояла. У нее случились преждевременные роды.

Как уверяет россиянка, мальчика сразу после появления на свет нельзя было спасти. Она решила выкинуть его в выгребную яму.

Женщина уже воспитывает двух девочек — одной восемь лет, другой шесть, она инвалид первой группы.

Со слов медицинского эксперта, в ходе визуального осмотра обнаруженного младенца установлено, что плод был полностью сформирован и жизнеспособен.

По сведениям источника РЕН ТВ, произошедшим уже заинтересовались следователи.

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