Российские войска уничтожили РЛС ЗРК IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125 ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (РЛС ЗРК) немецкого производства IRIS-T и пусковую установку советского ЗРК С-125 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Также указано, что было поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ.

Какими именно средствами огневого поражения были ликвидированы эти цели ВСУ, не конкретизируется, однако, отмечается, что по скоплениям живой силы и военной техники противника в 138-ми районах удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.