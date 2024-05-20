МО: ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по месту, где проходило совещание командного состава штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Также был нанесен удар по местам скопления живой силы и военной техники в 138 районах боевых действий.

16 мая оборонное ведомство сообщило, что ВС России ударили по пункту временной дислокации националистического формирования «Сонечко» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и иностранных наемников.

В апреле Минобороны России сообщало, что ВС России уничтожили пункт управления оперативного командования «Север». До этого в ведомстве отчитывались об ударе по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.