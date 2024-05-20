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13:16, 20 мая 2024Россия

ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ

МО: ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по месту, где проходило совещание командного состава штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Также был нанесен удар по местам скопления живой силы и военной техники в 138 районах боевых действий.

16 мая оборонное ведомство сообщило, что ВС России ударили по пункту временной дислокации националистического формирования «Сонечко» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и иностранных наемников.

В апреле Минобороны России сообщало, что ВС России уничтожили пункт управления оперативного командования «Север». До этого в ведомстве отчитывались об ударе по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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