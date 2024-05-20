Российский экс-полицейский получил срок за мошенничество с услугами переводчиков

В Волгограде полицейскому дали срок за миллионную аферу с переводчиками

В Волгограде к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима приговорили 29-летнего россиянина, признанного виновным в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с сентября 2020 по апрель 2023 года осужденный работал следователем в территориальном отделе полиции. В постановлениях об оплате работы переводчиков по уголовным делам он указывал завышенным объем проведенных работ. Позже звонил переводчикам и пояснял, что им ошибочно начислили завышенную оплату и разницу нужно вернуть. Возвращенными деньгами полицейский распоряжался по своему усмотрению. Схема принесла аферисту один миллион 100 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела бывший полицейский в полном объеме возместил причиненный ущерб.

20 марта в Уфе осудили на 7 лет экс-полицейского, обманувшего подчиненных на 5,5 млн руб.