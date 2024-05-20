Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 20 мая 2024Силовые структуры

Российский экс-полицейский получил срок за мошенничество с услугами переводчиков

В Волгограде полицейскому дали срок за миллионную аферу с переводчиками

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Волгограде к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима приговорили 29-летнего россиянина, признанного виновным в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с сентября 2020 по апрель 2023 года осужденный работал следователем в территориальном отделе полиции. В постановлениях об оплате работы переводчиков по уголовным делам он указывал завышенным объем проведенных работ. Позже звонил переводчикам и пояснял, что им ошибочно начислили завышенную оплату и разницу нужно вернуть. Возвращенными деньгами полицейский распоряжался по своему усмотрению. Схема принесла аферисту один миллион 100 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела бывший полицейский в полном объеме возместил причиненный ущерб.

20 марта в Уфе осудили на 7 лет экс-полицейского, обманувшего подчиненных на 5,5 млн руб.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране не подтвердили версию о покушении на президента. Что назвали причиной крушения вертолета?

      У ВСУ появились «Гвоздики» с «грибами»

      Российский экс-полицейский получил срок за мошенничество с услугами переводчиков

      Перечислены отгоняющие мух комнатные растения

      Самая редкая сова в мире принесла потомство в России

      В России ответили на заявление Украины о неизбежности переговоров

      Американские журналисты рассказали о наркомании и алкозависимости в рядах ВСУ

      Россиянин припарковал машину у храма и потерял девять миллионов рублей

      Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий

      Жители курорта Европы пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше