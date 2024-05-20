С российской пенсионерки потребовали десятки тысяч рублей за падение в яму

В Петербурге с 74-летней пенсионерки потребовали 77 тыс рублей за падение в яму

В Петербурге муниципалитет потребовал с пожилой женщины десятки тысяч рублей за падение в яму. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Речь идет о 74-летней пенсионерке Наталье Слободовой, которая живет одна. Летом 2022 года россиянка шла между домами и, уворачиваясь от грузовика, упала в яму на асфальте, которая была не огорожена. «Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Все было в крови», — рассказала потерпевшая.

Врачи диагностировали у петербурженки переломы кисти и голени. Из-за длительного лечения пенсионерке пришлось уйти с работы. Осенью 2022 года, обратившись к юристам, женщина подала иск в суд о компенсации морального вреда к администрации муниципального округа «Автово», петербургскому водоканалу, а также комитету по благоустройству.

Суд постановил, что ответственность за неустранение дефекта лежит на «Водоканале», с которого в результате взыскали 318 тысяч рублей. При этом требования Слободовой были удовлетворены частично, поскольку она требовала с виновных 550 тысяч рублей. Около 200 тысяч за время судебных разбирательств россиянка потратила на юристов. Однако недавно муниципальный округ «Автово» составил свое заявление, в котором попросил суд взыскать с нее почти 77 тысяч рублей за то, что юристы и чиновники активно участвовали в суде, причем никакой вины за муниципалитетом установлено не было. Визит 74-летней женщины к главе администрации муниципалитета Алану Кесаеву никак не повлиял на ситуацию.

Ранее стало известно, что жительница Ростова-на-Дону заставила дорожников починить ее машину и залатать двухметровую яму.