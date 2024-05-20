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15:26, 20 мая 2024Путешествия

Самолет резко сменил курс из-за застрявшего в кресле ноутбука

PYOK: летевший в Чикаго самолет сменил курс из-за застрявшего в кресле ноутбука

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет, летевший из Цюриха в Чикаго, резко сменил курс из-за застрявшего в кресле ноутбука пассажира бизнес-класса. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая на рейсе авиакомпании United Airlines. Из-за неожиданной технической проблемы пилоты были вынуждены совершить незапланированную посадку в городе Шаннон, Ирландия.

Представитель перевозчика пояснил, что застрявший в недоступном месте ноутбук мог представлять опасность во время полета из-за потенциально возможного возгорания литиевой батареи, которое было бы сложно потушить. После посадки инженеры смогли благополучно извлечь гаджет, однако рейс все же пришлось отменить. Пассажиров пообещали доставить в Чикаго на другом воздушном судне.

В августе 2023 года пассажир авиакомпании Air France едва не устроил крупный пожар в самолете из-за перегревшейся портативной зарядки. Он подключил ее к источнику питания у сиденья, одновременно заряжая мобильный телефон, и заснул.

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      Марина Черняк
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