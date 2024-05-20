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20:34, 20 мая 2024Путешествия

Шенгенская виза подорожает на 12 процентов

АТОР: шенгенская виза подорожает до 90 евро 11 июня

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 11 июня 2024 года шенгенская виза подорожает на 12 процентов — до 90 евро для взрослых и до 45 евро для детей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Нововведения коснутся краткосрочных виз типа C и будут применяться по всему миру.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. По данным АТОР, доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть.

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      Марк Успенский
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