АТОР: шенгенская виза подорожает до 90 евро 11 июня

С 11 июня 2024 года шенгенская виза подорожает на 12 процентов — до 90 евро для взрослых и до 45 евро для детей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении.

Нововведения коснутся краткосрочных виз типа C и будут применяться по всему миру.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе. По данным АТОР, доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть.

