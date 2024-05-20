Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета с иранским президентом

Тишковец: в зоне крушения вертолета Раиси наблюдалась термическая депрессия

В районе падения вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси была зафиксирована термическая депрессия. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что погодные условия в зоне крушения были неблагоприятными. «Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение» — заявил эксперт.

Тишковец рассказал, что при осадках видимость могла снижаться до 1-3 километров, а порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду. Полеты в подобных условиях запрещены, так как они значительно усложняют управление вертолетом.

Ранее руководитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры, находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в результате крушения. Он сообщил, что добравшиеся до места авиакатастрофы спасатели не обнаружили живых людей.