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08:20, 20 мая 2024Мир

Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета с иранским президентом

Тишковец: в зоне крушения вертолета Раиси наблюдалась термическая депрессия

В районе падения вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси была зафиксирована термическая депрессия. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что погодные условия в зоне крушения были неблагоприятными. «Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение» — заявил эксперт.

Тишковец рассказал, что при осадках видимость могла снижаться до 1-3 километров, а порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду. Полеты в подобных условиях запрещены, так как они значительно усложняют управление вертолетом.

Ранее руководитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры, находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в результате крушения. Он сообщил, что добравшиеся до места авиакатастрофы спасатели не обнаружили живых людей.

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      Маргарита Пименова
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