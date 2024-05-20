СК возбудил дело по факту обнаружения тела школьницы в парке Москвы

СК возбудил дело по факту гибели школьницы в Измайловском парке в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы в Измайловском парке в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ. По предварительным данным, причиной случившегося стал суицид.

Ранее столичный главк Следственного комитета (СК) России сообщал, что 13-летняя девочка могла отравиться психотропными веществами. Из того же парка в одно из медицинских учреждений Москвы была доставлена ее подруга с признаками отравления, предположительно, психотропными веществами.

Школьница ушла из дома в пятницу, 17 мая, и пропала. Полицейские искали ее два дня и обнаружили без признаков жизни в Измайловском парке.

Ранее в квартире на юго-востоке Москвы нашли 65-летнего мужчину без признаков жизни. Следователи начали проверку.