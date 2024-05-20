Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 20 мая 2024Мир

Востоковед предсказал ход борьбы за власть в Иране после гибели Раиси

Политолог Супонина: между консерваторами и реформаторами в Иране будет борьба

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Между консерваторами и реформаторами в Иране начнется серьезная конкуренция за пост президента страны после гибели действующего руководителя Эбрахима Раиси, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она предрекла начало жесткой политической борьбы в республике.

«Временно будет исполнять обязанности Мохаммад Мохбер, вице-премьер Ирана. Выборы должны состояться в течение 50 дней, хотя тут полномочия верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи] достаточно серьезны, чтобы внести некоторые коррективы», — сказала политолог.

Консерваторы сейчас сплотятся на фоне этих событий, несомненно, но и реформаторы видят шанс в досрочных выборах. В ближайшие полтора месяца интриг мало будет вокруг этого вопроса, где-то через месяц эти сложные отношения между реформаторами и консерваторами в Иране выплеснутся наружу. Я полагаю, внутри Ирана ситуация будет под контролем. Другое дело, в регионе в целом возможны всплески нестабильности

Елена Супонинаполитолог

По мнению специалиста, одним из главных претендентов на пост президента со стороны консерваторов может стать вице-премьер Мохаммад Мохбер, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя государства. Что касается возможных кандидатов со стороны реформаторов, пока неясно, кто будет баллотироваться на внеочередных выборах. Востоковед считает, что это может быть какая-то новая политическая фигура.

Вечером 19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился на северо-западе страны, когда политик и несколько высокопоставленных лиц республики возвращались после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Всю ночь шла поисковая операция. Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки машины. Все, кто был на борту, погибли.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Россиянка едва не провалилась в дыру в автобусе

      Суд оправдал воткнувшую нож в сожителя россиянку

      В российском регионе ввели режим ЧС

      Россиянин пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и ее сына ножом

      В ДНР сообщили об успехах ВС России на красноармейском направлении

      В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с Россией

      Рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

      Сугробы из крупного града легли на улицы российского города

      Сценарист «Слова пацана» назвал себя «бомжарой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше