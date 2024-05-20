Востоковед предсказал ход борьбы за власть в Иране после гибели Раиси

Политолог Супонина: между консерваторами и реформаторами в Иране будет борьба

Между консерваторами и реформаторами в Иране начнется серьезная конкуренция за пост президента страны после гибели действующего руководителя Эбрахима Раиси, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она предрекла начало жесткой политической борьбы в республике.

«Временно будет исполнять обязанности Мохаммад Мохбер, вице-премьер Ирана. Выборы должны состояться в течение 50 дней, хотя тут полномочия верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи] достаточно серьезны, чтобы внести некоторые коррективы», — сказала политолог.

Консерваторы сейчас сплотятся на фоне этих событий, несомненно, но и реформаторы видят шанс в досрочных выборах. В ближайшие полтора месяца интриг мало будет вокруг этого вопроса, где-то через месяц эти сложные отношения между реформаторами и консерваторами в Иране выплеснутся наружу. Я полагаю, внутри Ирана ситуация будет под контролем. Другое дело, в регионе в целом возможны всплески нестабильности Елена Супонина политолог

По мнению специалиста, одним из главных претендентов на пост президента со стороны консерваторов может стать вице-премьер Мохаммад Мохбер, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя государства. Что касается возможных кандидатов со стороны реформаторов, пока неясно, кто будет баллотироваться на внеочередных выборах. Востоковед считает, что это может быть какая-то новая политическая фигура.

Вечером 19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился на северо-западе страны, когда политик и несколько высокопоставленных лиц республики возвращались после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Всю ночь шла поисковая операция. Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки машины. Все, кто был на борту, погибли.