Президент Казахстана Токаев назвал Россию стратегическим партнером и союзником

Казахстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника при выстраивании диалога между странами. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Он заявил, что Россия — это союзник Казахстана и визит ее президента Владимира Путина в республику в 2023 году служит тому подтверждением.

Токаев также рассказал, что подписал с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым важные соглашения, которые находятся в процессе реализации.

По его словам, двусторонняя торговля между странами достигла рекордной цифры в 27 миллиардов долларов (около 2,5 триллиона рублей), но это не предел.

Он также поздравил Сергея Лаврова с переназначением на пост главы МИД Российской Федерации.

Ранее Путин высоко оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства между государствами.