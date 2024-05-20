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18:59, 20 мая 2024Бывший СССР

Токаев назвал Россию стратегическим партнером и союзником

Президент Казахстана Токаев назвал Россию стратегическим партнером и союзником

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Казахстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника при выстраивании диалога между странами. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Он заявил, что Россия — это союзник Казахстана и визит ее президента Владимира Путина в республику в 2023 году служит тому подтверждением.

Токаев также рассказал, что подписал с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым важные соглашения, которые находятся в процессе реализации.

По его словам, двусторонняя торговля между странами достигла рекордной цифры в 27 миллиардов долларов (около 2,5 триллиона рублей), но это не предел.

Он также поздравил Сергея Лаврова с переназначением на пост главы МИД Российской Федерации.

Ранее Путин высоко оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства между государствами.

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      Илья Таксюр
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