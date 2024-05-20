Турецкий беспилотник снял место крушения вертолета президента Ирана

Появились кадры с места крушения вертолета Раиси, снятые турецким беспилотником

Появились кадры с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, которые снял турецкий беспилотник. Видеозапись с дрона опубликовал турецкий портал Haber 7.

По данным портала, беспилотник был поднят в воздух по просьбе иранских властей и проводил поиски в районе авиакатастрофы на протяжении пяти часов. Во время полета дрон обнаружил источник тепла, который оказался обломками воздушного судна.

Беспилотник передал координаты поисковым группам, после чего иранские власти объявили об обнаружении точного места аварии. По данным портала, потерпевший крушение вертолет был найден спустя 15 часов после начала поисково-спасательных работ.

20 мая в результате крушения вертолета не стало президента Ирана Эбрахима Раиси. На борту воздушного судна также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, которые также не выжили в результате аварии.

