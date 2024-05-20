Туристы обратились в полицию из-за счета на 142 тысячи рублей в ресторане Турции

Turizm Guncel: туристы обратились в полицию из-за счета в ресторане Турции

В Турции туристы поели в ресторане и получили счет на 142 тысячи рублей. Возмущенные клиенты обратились в полицию, пишет Turizm Guncel.

Четверо гостей из Великобритании отдыхали в одном из заведений Антальи. Они заказали 25 коктейлей, 20 порций алкогольных напитков, два томатных супа, донер-кебаб, тарелку грибов и воду.

Когда им принесли счет на 50,3 тысячи лир (142 тысячи рублей), британцы возмутились и отказались платить. Тем не менее администрация ресторана под угрозами вынудила клиентов закрыть счет, для этого отдыхающим понадобились пять банковских карт и наличные.

Позже иностранцы пожаловались в полицию. Правоохранители провели расследование и сочли, что ценник в ресторане действительно был непомерным и «угрожающим клиентам». Заведение оштрафовали на 32,9 тысячи лир (93 тысячи рублей). Не уточняется, компенсировали ли туристам хотя бы часть трат на еду и напитки.

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