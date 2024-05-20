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10:11, 20 мая 2024Бывший СССР

В ДНР прокомментировали сообщения о присутствии ВС Франции на территории Украины

Пушилин: власти пока не имеют подтверждений присутствия ВС Франции на Украине

Фото: Guillaume Horcajuelo / Pool / Reuters

Российские власти пока не имеют официального подтверждения присутствия Вооруженных сил (ВС) Франции на территории Украине. Информацию об этом прокомментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, ТАСС.

«Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет», — заявил политик.

Он пояснил, что присутствие воинского контингента из Франции в зоне боевых действий пока зафиксировано только в форме наемников и добровольцев.

Ранее стало известно, что Франция намерена отправить на Украину разведывательное подразделение для поддержания наступательных действий. Отмечается, что оно уже было задействовано в ходе учений НАТО в Эстонии.

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      Глеб Палехов
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