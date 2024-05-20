В ДНР рассказали об уничтожении группировки ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) почти полностью уничтожена. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах республики.

«Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены», — заявил собеседник ТАСС. По его словам, несмотря на работу Воздушно-космических сил и артиллерии России, ВСУ по-прежнему пытаются перебрасывать резервы в восточную часть Часова Яра.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Шоланки сообщил, что руководство ВСУ заведомо посылает солдат на позиции, которые невозможно покинуть живыми. Военный рассказал, что его подразделение послали на точку, из которой «невозможно было вообще выйти».