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13:53, 20 мая 2024Россия

В Госдуме допустили причастность ЦРУ к крушению вертолета с Раиси

Депутат Федоров допустил причастность ЦРУ к крушению вертолета с Эбрахимом Раиси

Фото: West Asia News Agency / Reuters

О возможной причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к крушению вертолета, в ходе которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, говорит осведомленность США в деталях случившегося. Об этом заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров, сообщает в понедельник, 20 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«Американцы с первой секунды знали, что происходит. В том числе знали, что это катастрофа — еще никто об этом не говорил. Кроме того, они в этом заинтересованы», — указал парламентарий.

Он допустил, что подобными действиями США стараются заставить Иран отдалиться от России, вокруг которой Вашингтон стремится создать «кольцо анаконды» из противников и ослабленных сторонников, не имеющих возможности помогать Москве.

«Через Иран [импортируются в Россию] не только беспилотники, там и поставки запчастей для нашей авиации, которые практически только через Иран и идут. Так что это такой серьезный удар по России», — констатировал депутат.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета.

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      Игорь Дмитров
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