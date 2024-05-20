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13:20, 20 мая 2024Россия

В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

В Крыму женщина прокричала под видео приветствие украинских националистов

В Крыму слова женщины-«ждуна» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На снятых в Евпатории кадрах слышно, как женщина выкрикивает приветствие украинских националистов. «Смерть москалям», — добавляет она.

По данным канала, женщина и ее муж в онлайн-чатах угрожают соседям и не скрывают своих симпатий к Украине. Вскоре после публикации видеоролика к ним пришли силовики и положили крымчанку и ее мужа лицом в пол. Мужчина записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение. Несмотря на это, его арестовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее об ожидающих прихода ВСУ россиянах порассуждал глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, так называемые ждуны исчезнут после достижения Россией целей специальной военной операции.

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      Алан Босиков
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