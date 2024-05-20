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19:47, 20 мая 2024Бывший СССР

В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

Глава МВД Литвы Билотайте: выдача тяжелого оружия обусловлена опытом Украины

Фото: Janis Laizans / Globallookpress.com

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила опытом Украины решение о выдаче тяжелого вооружения пограничникам. Об этом сообщает LRT.

Билотайте заявила, что министерство обороны страны будет способствовать обеспечению пограничников тяжелым вооружением. По ее словам, подобное решение было принято с учетом опыта конфликта на Украине.

«Я не хотела бы вдаваться в подробности [вооружения], потому что все это еще находится в стадии обсуждения», — заявила глава МВД Литвы. Она также добавила, что литовские пограничники оснащены соответствующим стандартам НАТО оружием.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах фортификации границ с Россией и Белоруссией. План по строительству укреплений и модернизации уже имеющихся объектов получил название «Восточный щит».

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      Юрий Леонов
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