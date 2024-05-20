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16:06, 20 мая 2024Бывший СССР

В МИД объяснили значение взятия Белогоровки

Посол Мирошник: взяв Белогоровку, ВС России взломали оборону Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взяв под контроль населенный пункт Белогоровка, Вооруженные силы России взломали оборону Украины. Так значение взятия поселка для хода боевых действий объяснил посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Многомесячное "стояние у Белогоровки" завершилось нашей победой. Наши войска вскрыли давно выстроенную систему фортификаций противника и отодвигают нацистов от всего треугольника — Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и пригородов, создавая санитарный кордон», — заявил дипломат.

Он объяснил, что благодаря подобному кордону в регионе появится возможность вести восстановительные работы.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Село находится на стратегически важной дороге, которая ведет к Токмаку. От города, в свою очередь, идут две важные трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск на берегу Азовского моря.

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      Глеб Палехов
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