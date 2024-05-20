В Нидерландах заявили о готовности передать Украине БМП

Оллонгрен: Нидерланды предоставят Украине БМП YPR

Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты (БМП) YPR. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, его слова передает РИА Новости.

«Нидерланды в скором времени предоставят украинским вооруженным силам боевые машины пехоты YPR с боевыми модулями с дистанционным управлением по запросу Зеленского», — сообщила Оллонгрен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у стран Запада нет оружия, которое способно помочь Украине избежать неудач на поле боя. В качестве примера он привел американские дальнобойные ракеты ATACMS, о которых хорошо отзывались перед их отправкой на Украину и которые «сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые [танки] "Леопарды" и "Абрамсы"».