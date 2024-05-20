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00:00, 21 мая 2024Мир

В Нидерландах заявили о готовности передать Украине БМП

Оллонгрен: Нидерланды предоставят Украине БМП YPR
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Нидерланды в скором времени предоставят Украине боевые машины пехоты (БМП) YPR. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, его слова передает РИА Новости.

«Нидерланды в скором времени предоставят украинским вооруженным силам боевые машины пехоты YPR с боевыми модулями с дистанционным управлением по запросу Зеленского», — сообщила Оллонгрен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у стран Запада нет оружия, которое способно помочь Украине избежать неудач на поле боя. В качестве примера он привел американские дальнобойные ракеты ATACMS, о которых хорошо отзывались перед их отправкой на Украину и которые «сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые [танки] "Леопарды" и "Абрамсы"».

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      Евгений Силаев
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