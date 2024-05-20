В российском регионе женщина подорвалась на взрывном устройстве

В Курской области россиянка наступила на мину и получила ранение

В Курской области местная жительница наступила на мину. Об этом сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В селе Гордеевка Кореневского района местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу», — написал чиновник.

В медучреждении женщине оказали необходимую помощь, добавил Смирнов. Он также попросил жителей быть внимательными, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить по телефону 112.

Ранее в этот же день два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Смирнов добавил, что пострадавшим россиянам на месте уже оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.