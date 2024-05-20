В Приморье спасли заблудившуюся в лесу 92-летнюю пенсионерку

В Приморском крае нашли 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу

Заблудившуюся в лесу Приморского края 92-летнюю пенсионерку спасли волонтеры. Об этом сообщила поисковая организация «Примпоиск» в Telegram-канале.

Сообщается, что женщина вышла на прогулку недалеко от дома и потерялась. 16 мая ее начали искать соседи и родственники, они подали заявление в полицию и обратились за помощью к поисковой организации. Спустя два дня волонтерам удалось найти пенсионерку, ее эвакуировали. Угрозы для жизни жительницы Приморья нет.

Ранее в Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней. Отмечается, что пенсионер пошел в лес за грибами в Старорусском районе региона. В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС России и волонтеры.