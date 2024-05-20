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12:52, 20 мая 2024Экономика

В России уменьшился средний размер автокредита

Средний размер автокредита в России сократился в апреле до 1,4 миллиона рублей

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Средний размер автокредита, выданного на покупку новой машины или авто с пробегом, уменьшился в апреле на 3,1 процента, до 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте показатель достиг 1,44 миллиона рублей, напомнили в Бюро. Отмечается, что в сравнении год к году размер суммы вырос почти на пять процентов — в апреле 2023 года он составлял 1,33 миллиона рублей.

Самым большим средний размер выданных в прошлом месяце автокредитов оказался в Москве (1,92 миллиона рублей), Московской области (1,69 миллиона) и Санкт-Петербурге (1,68 миллиона). А лидерами по его снижению оказались Ульяновская (на 9,1 процента), Самарская (на 5,6 процента) и Новосибирская (на 4,6 процента) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в 2023 году средний размер автокредита увеличивался, прежде всего, по причине роста цен на автомобили (так, в октябре прошлого года он вырос до 1,56 миллиона рублей), а в 2024-м тенденция изменилась «во многом по причине скидок, акций и субсидирования ставок со стороны дистрибьюторов».

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      Дмитрий Воронин
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