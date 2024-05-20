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18:15, 20 мая 2024Бывший СССР

В России возбудили дела в отношении командующих группировкой ВСУ «Харьков»

Лисняк: в отношении командующих группировкой ВСУ «Харьков» возбуждены дела

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В России возбуждены уголовные дела в отношении бывшего и нынешнего командующих группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» генералов Юрия Галушкина и Михаила Драпатого. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Наши оперативные данные позволяют указать на организаторов преступления против мира, безопасности, в числе которых многочисленные акты мародерства, систематические обстрелы гражданской инфраструктуры, размещение военнослужащих в жилых районах, угроза жизни и здоровью в отношении мирного населения на временно оккупированной территории Харьковской области», — заявил Лисняк.

По его словам, уголовные дела в отношении Галушкина и Драпатого были возбуждены за мародерство, угрозу убийством, применение запрещенных средств и методов ведения войны.

О смене главы оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Юрия Галушкина на фоне российского наступления стало известно 13 мая. Вместо Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый — заместитель начальника Генерального штаба по подготовке военных.

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