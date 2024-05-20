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13:26, 20 мая 2024Россия

В российском городе сделали добровольными ОГЭ и ЕГЭ

Севастопольский губернатор Развожаев: ОГЭ и ЕГЭ в городе сделают добровольными

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Севастополе сделают добровольными. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — написал он.

В связи с этим губернатор обратился в главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ОГЭ и ЕГЭ добровольными экзаменами. Министр предложение поддержал.

Так, выпускники смогут получить аттестаты по результатам экзаменов или промежуточной аттестации в школе. При поступлении в вузы будут учитываться как результаты ЕГЭ, так и внутренние экзамены высшего учебного заведения, добавил Развожаев.

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Аналогичные изменения в порядке итоговой аттестации для учеников выпускных классов будут действовать в приграничных Брянской, Белгородской и Курской областях.

Ранее отменить ЕГЭ и ОГЭ в Госдуме попросили для школьников из затопленных регионов. Как подчеркнула депутат Нина Останина, к ней с такой просьбой обратились педагоги, руководители школ, а также ученики и их родители, которые обеспокоены тем, что подготовка к госэкзаменам нарушена, а дистанционное обучение невозможно из-за отсутствия связи и техники.

ЖЗЛ
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