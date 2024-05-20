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11:15, 20 мая 2024Россия

В российском городе школьники попали в больницу после прикосновения к домофону

V1.ru: в Волгограде школьники попали в больницу после прикосновения к домофону

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде двое школьников попали в больницу после прикосновения к отремонтированному домофону. Об этом сообщил городской портал V1.ru.

Все произошло в многоэтажке на проспекте Жукова. Мать одного из пострадавших отметила, что ремонтом дома занимались специалисты из республик Средней Азии. Россиянка уверяет, что от более серьезных последствий ее сына спасло лишь чудо.

«Мой ребенок получил удар током. Причем на глазах у соседки. Мы вызвали скорую, врачи сняли ЭКГ. Вроде бы все хорошо, но на одной ладошке есть маленькие ожоги», — пояснила женщина.

Когда мальчик набирал номер квартиры друга, другой рукой он опирался на железный поручень, установленный у подъезда. Представители жилищной компании ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток-зацепер получил удар током, у него сгорел половой орган.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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