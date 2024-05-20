Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 20 мая 2024Россия

В российском городе заметили колонну автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер»

29.ru: в Архангельске заметили колонну автомобилей с флагами вагнеровцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Яковлев / ТАСС

В Архангельске заметили колонну автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской портал 29.ru.

Организаторы акции в российском городе утверждают, что пробег посвящен «годовщине взятия Бахмута». В мероприятии приняли участие ветераны специальной военной операции (СВО) и бывшие бойцы ЧВК.

В городской администрации подтвердили, что акция была согласована. «Участники СВО запланировали почтить память однополчан. Так как число участников менее 100 человек, то уведомление и распоряжение не требуются», — пояснили власти.

До этого сообщалось, что бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках. Они пояснили, что к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      В Харьковской области ВСУ начали запугивать эвакуированных граждан

      Полковник СБУ заявил об ухудшении ситуации для ВСУ с каждым днем

      Blue Origin возобновила пилотируемые пуски New Shepard

      Банда 11-летних детей захватила парк и начала терроризировать отдыхающих

      Центробанк призвал усилить контроль за платежами из-за кражи персональных данных

      Силуанов объяснил рост налогов для граждан необходимостью повысить пенсии

      Певица Катя IOWA снялась в наряде в стиле 90-х на фоне Эйфелевой башни

      В США раскрыли цель визита Блинкена в Киев

      В российском регионе взорвался еще один дрон-камикадзе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше