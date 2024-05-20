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08:26, 20 мая 2024Россия

В российском регионе потерпел крушение дельтаплан

В Ленобласти дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадал его пилот
Архивное фото

Архивное фото. Виктор Лисицын / Global Look Press

В Ленинградской области потерпел крушение дельтаплан. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Дельтаплан совершил жесткую посадку у деревни Копорское Ломоносовского района Ленинградской области. Пострадал его пилот — получившего травмы мужчину доставили в городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка. «Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — говорится в сообщении следственного управления.

Ранее в Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение одноместный самолет. Воздушное судно было самодельным.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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