В российском регионе потерпел крушение дельтаплан

В Ленобласти дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадал его пилот

В Ленинградской области потерпел крушение дельтаплан. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Дельтаплан совершил жесткую посадку у деревни Копорское Ломоносовского района Ленинградской области. Пострадал его пилот — получившего травмы мужчину доставили в городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка. «Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — говорится в сообщении следственного управления.

Ранее в Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение одноместный самолет. Воздушное судно было самодельным.