СВР России: популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов

В Службе внешней разведки (СВР) России оценили популярность украинского лидера Владимира Зеленского в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР РФ.

В ведомстве уточнили, что в ВСУ даже при беспрерывной идеологической обработке популярность главы государства не превышает 20 процентов. В российской разведке отметили, что Зеленский чувствует уязвимость своих позиций, в связи с чем пытается избавиться от «неблагонадежных».

«Проводят­ся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в прави­тельстве, руководстве СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и Совете национальной безопасности и обороны», — добавили в СВР России.

20 мая срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек. Он перестал быть легитимным лидером Украины, при этом нового главу государства к присяге не привели, так как в стране не проводились президентские выборы.