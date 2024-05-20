В сети восхитились внешностью певицы Бьянки после похудения и пластики

В сети восхитились внешностью певицы Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка, после похудения и пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница предстала перед камерой в концертном наряде, в котором выступала на сцене в Германии. Так, она надела топ из прозрачной нюдовой ткани, украшенный прикрывающей грудь серебристой вышивкой и длинной бахромой.

Кроме того, звезда примерила обнажающие ягодицы трусы, колготки в сетку и ботинки на высоких каблуках с открытыми носами и шнуровкой. Известно, что ранее артистка сбросила 32 килограмма, а также прибегла к помощи пластических хирургов для коррекции фигуры.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Ты так похудела, вау!», «Фигура — огонь», «Загляденье», «Фигура просто шикарная», «Сногсшибательная», — отметили пользователи сети.

В апреле Бьянка раскрыла подробности пластической операции.