Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 20 мая 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении воздушной тревоги в городе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил глава российского города Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram-канале.

На фоне объявленной тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил свое движение. Кроме того, временно перекрыли движение общественного транспорта по Крымскому мосту.

В ночь на понедельник, 20 мая, семь беспилотников пытались атаковать два региона России — Курскую и Белгородскую области. В приграничных регионах сбили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      В МИД Белоруссии отреагировали на гибель президента Ирана

      Нефтезавод на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника

      Стало известно о сроках проведения президентских выборов в Иране

      Москвичи начали получать продукты молочной кухни по-новому

      Москвич годами преследовал экс-жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах

      ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая по заданию Украины

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась с голой грудью для журнала

      В Госдуме назвали единственную цель саммита по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше