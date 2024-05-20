Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении воздушной тревоги в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил глава российского города Михаил Развожаев. Об этом он написал в Telegram-канале.

На фоне объявленной тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил свое движение. Кроме того, временно перекрыли движение общественного транспорта по Крымскому мосту.

В ночь на понедельник, 20 мая, семь беспилотников пытались атаковать два региона России — Курскую и Белгородскую области. В приграничных регионах сбили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).