Васильевка оказалась под массированным обстрелом

Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ по Васильевке

Васильевка в Запорожской области оказалась под массированным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Кроме того, повреждения получила электроподстанция. В результате без электроснабжения остались восемь тысяч абонентов в Васильевке, Васильевском районе, селах Луговое, Лесное и еще нескольких населенных пунктах, добавил он.

Балицкий уточнил, что некоторые получили ранения, на месте работают медики и спасатели. Губернатор Запорожской области также призвал население Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия.