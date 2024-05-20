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09:07, 20 мая 2024Бывший СССР

Васильевка оказалась под массированным обстрелом

Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ по Васильевке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Васильевка в Запорожской области оказалась под массированным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, три попадания были зафиксированы в районе многоквартирного дома. Кроме того, повреждения получила электроподстанция. В результате без электроснабжения остались восемь тысяч абонентов в Васильевке, Васильевском районе, селах Луговое, Лесное и еще нескольких населенных пунктах, добавил он.

Балицкий уточнил, что некоторые получили ранения, на месте работают медики и спасатели. Губернатор Запорожской области также призвал население Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия.

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      Кристина Есикова
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